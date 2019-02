Tenemos que apurarnos, no voy a reelegirme: AMLO

Macuspana, Tab.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en su gobierno "tenemos que apurarnos", pues son seis años nada más y "no voy a reelegirme", y acusó que la corrupción de administraciones pasadas dejó un país "muy echado a perder".

En el marco de la presentación del programa Crédito Ganadero a la Palabra, subrayó que se reactivará al campo y a la ganadería y aseguró que continuará trabajando mientras el Creador le dé vida o la ciencia lo permita.

"Son muchas las demandas del pueblo, con razón, pero ahí vamos a ir, poco a poco, puede que se tarden, la justicia tarda pero llega. Vamos a ir resolviendo los problemas", afirmó.

"Como ustedes saben no se puede trasformar de la noche a la mañana; estos corruptos nos dejaron un país muy echado a perder, un país muy desdichado porque imperó por mucho, mucho tiempo, por décadas, sobre todo en el último periodo, la corrupción", dijo.

Desde su municipio natal, del que destacó su gusto por volver, agregó que "lo primero va a ser, como ya lo estamos llevando a la práctica, acabar con la corrupción, desterrar la corrupción y la impunidad".

"Tengo autoridad moral para hacerlo, tengo mucha voluntad y tengo mucho carácter, me canso ganso que vamos acabar con la corrupcion", dijo desde la ranchería Las Campanas.

Puntualizó que "vengo a refrendar compromisos, a decirles que voy a cumplir, que no voy a fallarles, que mientras el Creador me dé vida o lo permita la ciencia, como quiera verse, voy a trabajar todo el tiempo en favor del pueblo".

Enfatizó: "ya no paisanos, esto va a cambiar, y por eso nos va a alcanzar el presupuesto, va a rendir el presupuesto, que es dinero del pueblo, y por eso vamos a poder cumplir todos los compromisos"

Tras entregar apoyos a algunos beneficiarios, abundó por otra parte que va a haber democracia sindical y los trabajadores van a elegir a los dirigentes libremente.

Será "voto libre y secreto; ya el gobierno no va a tener sindicatos predilectos, los trabajadores van a decidir libremente; tengan cuidado, mucho ojo, que el dirigente sea honesto, que no sea ventajoso, que no sea corrupto y que los trabajadores sepan elegir libremente".