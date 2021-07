Temen epidemia a causa del dengue

El jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, Iván Alejandro Ramírez Moncada señaló que aún y cuando se esta muy por debajo de las cifras del año pasado, es necesario evitar que se disparen los casos de dengue, para ello se fumigan entre 15 a 20 colonias por día.

Noticia Relacionada Entretenimiento en casa

Comentó que hasta el momento se puede decir que se tiene contralado esta enfermedad, pero aún así no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando en la prevención en cada uno de los sectores de la ciudad.

"Es cierto que hay mucha presencia de zancudos en las colonias, pero son los culex, esos no son los portadores de esta enfermedad, son molestos si para la población, pero no peligrosos, los de mayor riesgo son los que se reproducen en el interior de las casas en el agua limpia que es en donde se esta trabajando para invitar a la comunidad que no tenga acumulados de agua", dijo.

Indicó que por el momento hay control sobre este padecimiento y pronto también se estará trabajando en la descacharrización para evitar que vaya en aumento los casos de dengue.