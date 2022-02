Temen ciudadanos a denunciar

"Es una ola de violencia que se ha venido generalizando, y es un trabajo no solamente que le compete a la autoridad municipal sino también al órgano estatal y federal", señaló el regidor Iván Saldaña Magaña, presidente de la Comisión de Prevención del Delito en el Cabildo local, "pongamos a trabajar a la Fiscalía... es un cúmulo de factores, desconfianza, el temor a verse amenazadas sus familias, sus negocios, sus ingresos... es multi factorial no solamente la desconfianza a las autoridades sino también el propio temor que las personas tienen al decir ´denuncio o no denuncio´, si vienen represalias contra el negocio o la familia, es una cuestión difícil".

Cd. Victoria, Tam.- A inicios de este año se registró un incremento de hechos delictivos en diferentes colonias de la periferia, particularmente enfocados en el sector comercio, sin embargo, esto no se ha traducido hasta el momento en un aumento de denuncias ante la Agencia del Ministerio Público por temor de las víctimas a sufrir represalias.

Buscamos la concientización hacia la ciudadanía, fortalecer la fuente que origina todo esto de la inseguridad, de la delincuencia, y es precisamente que la gente no tiene empleo, el empleo es toral para poder salir adelante* Iván Saldaña Magaña, Regidor de la Comisión de Prevención del Delito, Transito, y Protección Civil

"Es una ola de violencia que se ha venido generalizando, y es un trabajo no solamente que le compete a la autoridad municipal sino también al órgano estatal y federal", señaló el regidor Iván Saldaña Magaña, presidente de la Comisión de Prevención del Delito en el Cabildo local, "pongamos a trabajar a la Fiscalía... es un cúmulo de factores, desconfianza, el temor a verse amenazadas sus familias, sus negocios, sus ingresos... es multi factorial no solamente la desconfianza a las autoridades sino también el propio temor que las personas tienen al decir ´denuncio o no denuncio´, si vienen represalias contra el negocio o la familia, es una cuestión difícil".

El concejal mencionó que semanalmente se llevan a cabo reuniones con la Mesa de Seguridad Ciudadana en donde se cuenta con la participación de corporaciones como la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la SEDENA, en donde se da a conocer sobre la incidencia delictiva, siendo las colonias de la periferia quienes más sufren por esta ola de inseguridad; en ese sentido, pidió a la población a que confíe en las autoridades para contar con un panorama preciso sobre la incidencia delictiva.

"Como representantes populares estamos involucrados en el tema y no podemos dejar atrás toda esta situación, estamos tratando de hacer reuniones periódicas para combatir ese flagelo que aqueja a la sociedad, esto es sencillamente un termómetro que estamos viviendo que no solamente aqueja a esta administración, sino que viene de años atrás, pero que no podemos dejar pasar por alto este tipo de situaciones".

Uno de los delitos de mayor impacto que registró un repunte semanas atrás fue el de la extorsión, por lo que pidió al sector empresarial a no dejarse amedrentar y denunciar en caso de ser víctima de este tipo de llamadas, "buscamos la concientización hacia la ciudadanía, fortalecer la fuente que origina todo esto de la inseguridad, de la delincuencia, y es precisamente que la gente no tiene empleo, el empleo es toral para poder salir adelante".