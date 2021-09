Teme al virus

"Yo decidí no mandarlos ahorita, una de las razones obviamente por un poco de miedo pero sé que es súper importante mandarlos. Pero la razón principal es que yo estoy grabando la serie y digamos que estoy arriesgando mi vida todos los días y tengo que cuidar a mis niños y a los que van a la escuela", dice .

"Si yo los mando esperemos que no pase nada pero no me puedo arriesgar a que mis hijos me traigan el bicho a mi casa porque yo estoy grabando con Jorge Ortiz de Pinedo que es una persona ya grande, Eduardo Manzano, y tenemos que terminar de grabar", explica.

Andrea comparte que en la producción que estrena nuevos capítulos este domingo le pidieron a todos los actores que se cuidaran durante los cuatro meses de grabación -que terminan en octubre-. El elenco de la serie de comedia está grabando no una sino dos temporadas.

"Sí sabemos que a los niños y a mis hijos les urge ir a la escuela como no tienes idea, convivir, porque no nada más es ir a aprender a sumar. Al convivir con los niños, al tener diferentes personalidades te dan diferentes herramientas para vivir. Ahorita por ser responsables a nuestro trabajo y que terminemos estas dos temporadas tomamos esta decisión"