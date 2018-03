Te decimos cómo ver todo lo que Facebook sabe de ti y descargar una copia de tu información

Facebook se encuentra bajo un enorme escrutinio luego de que la filtración de Cambridge Analytica sugiere que 50 millones de perfiles fueron minados para influir en la opinión pública, revelando serios problemas en el manejo de la privacidad de esta red social. Esto para sumar al hecho de que ya se cuestionaba el exceso de poder que tiene la empresa fundada de Mark Zuckerberg y sus efectos nocivos en la veracidad y en la democracia, con el surgimiento de las llamadas "fake news", la burbuja de filtros y la cámara de ecos. El tema es bastante grave y obedece a un problema con el modelo económico de la tecnología digital que se basa en la captura de atención y en la vigilancia.

Empresas como Facebook y Google valen, más que por la publicidad que venden, por la información que tienen y el potencial que eso tiene, cuyos límites no están establecidos ya que dependen de los avances tecnológicos del futuro.

Para darte una idea de lo que Facebook sabe de ti ve a Configuraciones (Settings) y haz click, dentro de las Configuraciones Generales, en "descargar una copia de tus datos de Facebook" (Download a copy of your Facebook data). Una vez solicitado esto Facebook te envía un link para la descarga a tu correo.

Una vez descargada tu información una de los apartados más interesantes es Ads o Anuncios, donde podrás ver no sólo todas las páginas a las que les has dado like sino también palabras claves sobre temas o categorías que son parte de tu perfil con lo que Facebook define qué tipo de anuncios te podrían interesar.

Aquí Facebook muestra que te clasifica por tus intereses de una manera más conspicua. También puedes ver allí qué otras empresas tienen tus datos y todos los anuncios a los que les has dado click. Por supuesto también puedes ver todos tus mensajes, fotos y demás. Usuarios que usan Android descubrieron así que Facebook tenía metadata de todas sus llamadas telefónicas. Con esto puedes darte una buena idea de la información que Facebook tiene de ti -o al menos de la información que te dice que tiene de ti. Y si estabas dudando en dejar la red social, pues ya tienes tu información contigo...

Si Facebook sabe mucho de ti, espera a ver lo que Google sabe de ti, la empresa que primero realmente inventó este modelo de capitalismo de vigilancia. Aquí puedes descargar la información que Google tiene de ti.