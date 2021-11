Taylor Swift y Blake Lively unen fuerzas

En menos de 12 horas, el video ya contaba con poco más de un millón 600 mil reproducciones en YouTube.

Tanto Swift como Lively ofrecieron a lo largo del fin de semana algunos avances sobre su colaboración, todo en medio de la euforia provocada por el lanzamiento del álbum Red (Taylor´s Version), y su cortometraje musical, "All Too Well".

"¿Quién debería dirigir el video de ´I Bet You Think About Me´?", preguntó la cantante en un video en sus redes sociales "Damas y caballeros, ella es la indicada", continuó, mientras mostraba clips de Lively en el set.