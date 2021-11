Taylor Swift, todo un éxito con lanzamiento de Red (Taylor´s Version)

El dato implica que tres cuartos de las reproducciones que registró la cantante vienen del resto de su discografía, incluido su álbum Folklore.

Gracias a este, ya contaba con el récord para el álbum de una mujer más escuchado en un día, pues en su lanzamiento hace 16 meses acumuló 78.7 millones de reproducciones.

Su lanzamiento además ha impuesto tendencias en internet, al hacer resurgir la relación que tuvo con Jake Gyllenhaal.

La intérprete de "Shake It Off" dominó el fin de semana, pues además de ser premiada en los EMAs por Mejor Acto de Estados Unidos, promocionó su disco en los programas de Jimmy Fallon, Seth Meyers y cantó "All Too Well" en Saturday Night Live.