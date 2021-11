Taylor Swift alude en canción de RED a su ex Jake Gyllenhaal y además habría tercera persona

La nueva versión del disco RED de Taylor Swift por fin está disponible y ya comenzó a dar de qué hablar pues una de las canciones parece revelar que el motivo por el cual terminó su relación con el actor Jake Gyllenhaal fue la diferencia de edad y una tercera persona en discordia.

"Dijiste que si hubiéramos estado más cerca en edad tal vez hubiera estado bien y eso me hizo querer morir", dice en uno de los nuevos versos de la versión extendida de "All too well".