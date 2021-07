Tardan casi 3 horas en atender a herido

Detenido en un hospital público quedó Apolinar "N" de 30 años quien conducía el Ford, Focus, al ser señalado por las autoridades viales como presunto responsable del accidente y quien será puesto a disposición de las autoridades investigadoras.

Las autoridades de vialidad señalaron en un informe preliminar que la camioneta Lexus circulaba de sur a norte por el libramiento Luis Echeverria cuando fue impactado por el vehículo Ford el cual además de circular en contra lo hacía a exceso de velocidad.

Tras el fuerte impacto tanto el conductor de la camioneta Lexus como el conductor de el auto Ford resultaron con lesiones por lo que hasta el lugar arribaron paramédicos de Protección Civil para auxiliar solo al conductor de la camioneta, esto declarado tanto por el conductor lesionado como por un brigadista que arribó a el sitio.

Peritos de Vialidad que acudieron tomar conocimiento luego de recabar la información necesaria se percataron que Apolinar "N" no se levantaba por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de rescate recibiendo como respuesta por parte de Protección Civil y Bomberos que ya habían acudido y que no se encontraba lesionado, y por parte de Cruz Roja que no tenían unidades disponibles.

Fue cerca de las 10:20 horas que luego de haberse comunicado al menos en cinco ocaciones arribaron cuerpos de rescate para trasladarlo a una clínica donde quedó internado con severas lesiones, informaron las autoridades viales que tomaron conocimiento.

A unos metros quedó la camioneta que fuera impactada por el vehículo que conducía Apolinar.