También en zona sur cerrarían carreteras

Tampico, Tam.- Debido a que los campesinos han sido olvidados por el Gobierno Federal, este lunes representantes del Comité Nacional del Sistema Producto Oleaginosas viajaron a la ciudad de México a fin de entrevistarse con legisladores para que éstos les ayuden a que les pongan atención, pues no hay apoyos y pretenden desaparecer dos dependencias dedicadas al apoyo del rubro.

El presidente de esta organización, Manuel Guerrero Sánchez, anunció que de no llegar a un acuerdo con el gobierno federal, el miércoles a las ocho de la mañana, todos los productores de diversos estados en la República, pondrán en marcha un paro nacional, que incluirá bloqueos carreteros.

El dirigente estableció que se trabaja en perfecta coordinación con las dirigencias de todos los estados, y que en Tamaulipas, el bloqueo se llevaría a cabo a la altura del puente Roto, en el municipio de Altamira, a partir de las ocho de la mañana del miércoles; en San Luis se bloqueará la carretera 57, Saltillo - Matehuala y en Veracruz, Canoas-Tampico Alto, a fin de que la ciudadanía lo tome en cuenta y se solidaricen en la medida de lo posible, con estas acciones a las que consideró, de no aceptar el gobierno de la Cuarta Transformación, no tienen otra opción.

Aseguró que durante todo el mes de julio se ha buscado un acercamiento con el gobierno federal, pero éste no ha atendido el llamado de los agricultores del país, y ante esta circunstancia, no les queda más que buscar un último acercamiento y poner como plazo el día de martes a las doce de la noche, por lo que en caso de que la federación haga caso omiso de sus solicitudes, no habrá más remedio que tomar las carreteras del país.

El dirigente señaló que habrán de sostener una reunión en la cámara de diputados, para tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno federal y con ello lograr que los recursos para el campo y los diversos programas, lleguen a su destino para evitar que la producción agrícola del país se vea en serio riesgo.