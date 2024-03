Recibe taquero un billete falso

Valle Hermoso, Tam.

Varios billetes falsos fueron detectados en los últimos días en la zona centro de esta ciudad y fue hasta ayer que un conocido taquero dio a conocer la situación para que los comerciantes tuvieran mayor cuidado.

"Tengan mucho cuidado, una persona anda pagando con billetes falsos, hoy me tocó a mí, me dieron un billete de 500 pesos y era falso, pero debido a que estaba ocupado no me di cuenta hasta que la persona ya se había ido", dijo el afectado, quien prefirió omitir su nombre.

El taquero explicó que la persona le pagó con el billete azul, cuando había consumido menos de 100 pesos en alimento.

El estafado pidió a los comerciantes tener mucha precaución y tomarse su tiempo para revisar los billetes, tomando en cuenta que se aproxima las fiestas de la ciudad y el flujo de billetes será mayor.