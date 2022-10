Sin servicio eléctrico la mitad de Valle Hermoso

Valle Hermoso, Tam.

Mario Ledezma, un residente de la zona centro, antes de llagar a la brecha 119, dijo que se escucharon dos explosiones fuertes y después se fue la luz.

Dijo que así estuvieron durante varios minutos sin la energía eléctrica hasta que el servicio se vio restablecido pero con algunos bajones.

"No sabemos a quien recurrir en caso de alguna falla en nuestros aparatos eléctricos, pues en la Comisión Federal de Electricidad no nos dan respuesta, ya se nos han descompuesto televisores y no nos dicen nada", dijo ayer el entrevistado.