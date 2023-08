Se pierde niña en una brecha

Valle Hermoso, Tam.

Una menor de 10 años de edad, se extravió de su casa la tarde del pasado martes en la brecha 119 y calle América, provocando la movilización de las unidades de emergencia de esta localidad.

Cómo Irlanda "N", de 10 años, fue como la madre describió a la menor que de pronto ya no estaba en su casa y que buscaron por más de una hora sin tener éxito.

De inmediato, la Policía Ministerial, Protección Civil, la Guardia Estatal y varios grupos de apoyo, se movilizaron y después de varios minutos, encontraron a la menor en la Alameda Margarita Masa de Juárez, a tres cuadras de distancia de su hogar.

La menor, dijo que planeó por dos días huir de su casa pues sus mismos familiares le hacían "bullying" por ser de complexión muy delgada.

"Quería irme de la casa porque siempre me están molestando", dijo la jovencita cuando fue encontrada, mencionando que había ido a la estación de autobuses pero que no permitieron que comprara un boleto, por lo que al no saber qué más hacer, se fue a la Alameda.

La madre de la menor, quien no quiso que se publicarán sus datos, dijo que no sabía del acoso entre la misma familia y que actuaría al respecto.

Al lugar acudió la Procuradora de la Defensa del Menor del Sistema DIF Municipal, la licenciada Fabiola Benavides, quién estuvo a punto de llevar a la menor a un refugio temporal pero que al final accedió a que los padres de familia sostuvieron una reunión en el DIF con psicólogos especializados.

La desaparición de la menor movilizó a las unidades de emergencia de la ciudad.