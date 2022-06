Realizan falsos llamados de auxilio

Al menos tres falsos llamados se han registrado en los últimos días para las autoridades de Protección Civil y de la Policía Vial de esta localidad.

Emanuel Regil Borrego, subdirector del departamento de Protección Civil, dijo que por dos noches continuas, han llamado a las cero horas para reportar accidentes.

"Nos han estado llamando en los últimos días para reportar los accidentes que no han sucedido, no sabemos él porqué de estas acciones pero hacemos un llamado a la comunidad para que no jueguen", dijo el funcionario.

Dijo que además del desgaste de cuerpo de emergencia y sus unidades, representa un riesgo para la comunidad él hecho de que las patrullas y ambulancias salgan a toda prisa a las calles de la localidad.