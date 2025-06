Preocupan borrachos

La presencia de personas en estado de ebriedad y de calle, en el centro de la ciudad, es un tema que preocupa a los comerciantes locales.

Según testimonios, la población de personas en esta condición va en aumento y se está convirtiendo en un problema para los negocios y la seguridad en la zona.

Ayer, un hombre fue visto dormido en estado de ebriedad en la entrada de uno de los restaurantes más visitados de la zona centro, lo que generó inquietud entre los comerciantes y clientes.

Los empresarios aseguran que las autoridades de la Guardia Estatal no toman medidas efectivas para abordar la situación y que, incluso, se muestran reacios a intervenir.

El Complejo de Seguridad Pública también parece no tener una solución para este problema, ya que se afirma que no hay quien responda por estas personas y que detenerlos temporalmente no resuelve la situación.

Los comerciantes se sienten desesperados ante la falta de acción y soluciones efectivas para abordar este problema que afecta la seguridad y el ambiente en el centro de la ciudad.