Detienen policías a presunto acosador

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas, detuvieron en flagrante a un sujeto que tocó y acosó a una mujer en una tienda de conveniencia de esta localidad.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo cuando una dama pidió a la Guardia Estatal, que detuvieran a un hombre que acababa de tocarla sin su consentimiento.

La mujer, dijo que ella se encontraba pagando en la caja de una tienda cuando el hombre llegó por atrás y se juntó tanto a ella para después tocar sus glúteos con sus manos.

Después de eso, la dama salió y a escasos metros vio que venía una patrulla de la Guardia Estatal por lo que no dudó en denunciar al hombre, el cual se encontraba en estado de ebriedad.

Cabe señalar, que el sujeto ya tiene antecedentes por tocar sin consentimiento a mujeres e incluso a menores de edad en esta ciudad, por lo que le podría esperar un duro castigo.

El hombre no contaba con identificación y sólo aseguraba no estar bien de sus facultades mentales, aunque a simple vista y por sus hechos se notaba que no sufría de ninguna enfermedad.