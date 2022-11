Se duplican atenciones a enjambres de abejas

La presencia de enjambres de abejas africanas se ha incrementado en los últimos días, así lo dio a conocer el comandante de Bomberos Jesús Hernández Buentello, quién además busca el cuidado de esos insectos.

El mencionado, dijo que en la base de los traga humos, cuentan con espacios para mantener enjambres seguros que son removidos de lugares en dónde puedan representar algún riesgo.

Ayer, los Bomberos atendieron dos llamados sobre enjambres de abejas que se encontraban en distintas casas a punto de ser demolidas.

El comandante, dijo que mientras que las abejas no se vean en riesgo, no atacan a las personas y que el clima actual no genera irritación en ellas, por lo que hizo el llamado al detectar un enjambre mejor llamar al departamento de Bomberos para valorar si pueden ser removidas antes de exterminarlas.