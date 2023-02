Espanta padre a madres en Kinder

Padres de familia del Jardín de Niños "Prof. Rogelio Silva", el cual se encuentra en la colonia Juan José Tamez, sufrieron ayer de un susto al ver a un hombre en bicicleta que tomaba fotografía hacía el interior de la institución.

De inmediato se dio aviso a las autoridades policíacas, quienes llegaron a la zona para averiguar a un hombre que vestía pantalón de mezclilla azul y playera en color verde.

Al ser detenido, el hombre dijo a las autoridades que su única intención era ver a su hija que estaba dentro del Jardín de Niños y que su ex mujer no le permitía ver.

"Esque no me dejan ver a mi hija y solo vine para ver si la veía, pero no estaba tomando fotos", dijo el hombre, por lo que las autoridades investigaron sí era efectivo lo que declaraba.

Resultó que sí, que el hombre tenía una hija pequeña dentro del Jardín de Niños y que su madre no le permitía verla, sin embargo, las autoridades lo exhortaron a que acuda a solicitar ayuda oficial y que no vuelva a realizar ese tipo de acciones, pues atemorizó a maestras y a otras madres de familia.