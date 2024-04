Decidirán padres si los hijos van a la escuela

Valle Hermoso, Tam. - La decisión de llevar a sus hijos o no a la escuela quedará en los padres de familia, pues aunque la Secretaría de Educación del Estado no había emitido una suspensión de clases por el eclipse que se espera, en Valle Hermoso hay quienes preferirían no exponer a sus familiares.

El profesor Edwin Fuentes Tapia, de la dirección de Educación de la ciudad, comentó que, aunque las clases no se suspendan de manera oficial, podrían hacerlo por la falta de alumnos.

"En cualquier fenómeno natural que suceda, ya sea frío o calor, huracán o algún eclipse como el que se espera, mientras no haya un comunicado de suspensión de clases oficial, el plan de estudios continúa, pero son los padres los que deciden exponer o no a sus hijos; nosotros respetamos cada decisión", dijo el director de la educación en Valle Hermoso.