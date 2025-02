Conflicto entre ´amigos´: Queman casa por discusión

Una acalorada discusión entre "amigos" terminó con un incendio de casa en la colonia Juan José Tamez, en la calle Hidalgo y kilómetro 123, la noche del pasado sábado a las 21:40 horas.

Victor Hugo, como se identificó el dueño de la vivienda, dijo que se encontraban regando una parcela él y dos personas más, pero discutieron en medio de la labor y sus compañeros se vinieron a la ciudad a recoger sus carros, los cuales estaban estacionados en su casa.

Aseguró, que ellos (sus amigos o compañeros), llegaron por sus vehículos y le prendieron fuego a la vivienda, la cual se encontraba sola, dejando daños materiales.

Los vecinos, al ver las grandes llamas, le marcaron a los Bomberos, quienes llegaron y sofocaron el fuego, pero gran parte de la vivienda ya se había quemado.

"Alcancé a sacar algunas cosas, pero no me dio tiempo, cuando me avisaron que se estaba quemando mi casa me vine de la parcela", dijo el afectado, quien esperaba que llegara la Policía Ministerial para dar a conocer la versión.

Cabe destacar que esta es la segunda casa que se quema durante este fin de semana pasado en Valle Hermoso, dejando, la primera, dos víctimas mortales.