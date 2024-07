Piden revisión a gasolineras

Son varias las gasolineras que no inspiran confianza a los habitantes; algunas, incluso, no están regulares en sus permisos.

Habitantes de la ciudad piden a la Procuraduria Federal del Consumidor que verifiquen con regularidad las estaciones de gasolina que se ubican en Valle Hermoso, pues existen algunas en donde se asegura que no rinde el combustible.

"Yo no cargo gasolina en cualquier estación, porque hay varias en donde siento que no me rinde, como si no estuvieran cargando los litros completos", dijo ayer un habitante de la colonia Moctezuma, el cual se identificó como Daniel Alemán.

Se sabe que la Profeco revisa las estaciones de combustible eventualmente y la mayoría de las veces lo hace sobre aviso.

De acuerdo a los datos obtenidos por el departamento de Protección Civil, existen incluso, estaciones de combustible que no cuentan con la actualización de su plan interno de contingencia, por lo que los dueños no se preocupan ni siquiera por mantenerse regulares ante varios departamentos.

Son varios los requisitos que las gasolineras tienen que cumplir para poder operar en esta localidad, los cuales se han pasado desapercibidos por los dueños de las estaciones de combustible.

Se espera que tanto la Profeco como Protección Civil realicen actividades de verificación en las distintas estaciones de combustible de Valle Hermoso para crear así una confianza entre los habitantes que a diario cargan sus vehículos en las estaciones locales.