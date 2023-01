Olvida Famsa a sus empleados

La mueblería "Famsa" que se ubica en Valle Hermoso desde hace más de 18 años, cerró sus puertas dejando un problema de pago de liquidación con sus empleados.

José Carlos Minor García, uno de los empleados de la sucursal de esta ciudad, dijo que tiene dos años laborando en la empresa y el pasado 17 de diciembre les avisaron que para el 2 de enero se cerraría las puertas de la sucursal.

Asegura, que les entregaron un documento en donde buscaban que hicieran una firma voluntaria de renuncia, sin embargo, son cuatro los empleados que aseguran que ellos no están renunciando, sino que los están liquidando.

Esperan, los cuatro empleados, que se les brinde lo conforme a la ley en su liquidación, pues ya hablaron a la Secretaria de Trabajo del Estado y les dijeron que hasta el lunes los atienden en la Junta de Conciliación y Arbitraje en la vecina ciudad de Matamoros.

Los empleados, aseguran que estarán montando guardia para que no se saque la mercancía hasta qué se les pague el cien por ciento de su liquidación.

Otro de los empleados que se identificó cómo Rodolfo Martinez, dijo que los gerentes ya no les contestan los mensajes y no les dan solución a los problemas, por lo que ya está decidido que estarán cuidando que la mercancía no se saque hasta que se les pague o les liquiden con la misma mercancía.