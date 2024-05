Alegan que ´no hay jale´

Valle Hermoso, Tam.

La falta de empleos en la ciudad, ha generado que en lugares públicos de Valle Hermoso se puedan observar regularmente a personas sin oficio ni beneficio.

Ayer se pudo ver a un joven pasar más de medio día acostado en una banca de la plaza principal, justo frente a la Presidencia. Efraín dijo que salió a buscar trabajo pero no encontró nada en el primer cuadro de la ciudad.

"Ya he ido a las maquiladoras y no hay nada, ya recorrí la zona centro y no encuentro trabajo por ningún lado, por eso me vine a descansar un rato", dijo el entrevistado.

Hay que mencionar que hasta hace 12 años, en el parque Industrial de Valle Hermoso, había hasta 14 mil empleados y a la fecha existen menos de cuatro mil empleos en ese lugar.