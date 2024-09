Viene fin de semana largo en las escuelas

Zonas escolares de Valle Hermoso, se preparaban ayer para un fin de semana largo a causa de dos eventos por realizarse.

Hoy viernes, se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar, por lo que las clases quedaran suspendidas en los tres niveles básicos.

Sin embargo, el próximo martes primero de octubre ya se oficializó el paro de labores en todos los ámbitos a causa del cambio de poder en la República mexicana, es decir, tampoco habrá clases.

La pregunta ayer a los maestros era, si el lunes habrá clases o no, a lo que algunos respondieron que no era oficial, pero que se estaban preparando para no acudir a las escuelas.

Lo anterior, significa que los alumnos desde ayer y hasta el próximo miércoles, no estarán en las aulas.

Aunque se intentó contactar al jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo en Valle Hermoso, el profesor Jorge Mata Alvarez, no se tuvo éxito para que de manera oficial informara qué va a suceder.

Son embargo, se estima que la mayoría de las escuelas de esta localidad, no trabaje hoy viernes, ni el lunes y tampoco el martes, regresando hasta el miércoles de la semana que viene.