Embarazada moviliza a cuerpos de emergencia en Feria de Valle Hermoso

Una mujer embarazada movilizó los cuerpos de emergencia la noche del viernes en los terrenos de la Expo Feria Valle Hermoso 2024, los cuales se ubican en el kilómetro 121 con carretera 82.

Fue a las 09:45 horas, que se reportó que una mujer en estado de embarazo se desmayó justo después de bajar de la rueda de la fortuna en las atracciones mecánicas.

Al lugar, arribaron paramédicos de Protección Civil, atendiendo de inmediato a la mujer, a la cual sufrió de una descompensación, de acuerdo con lo que los paramédicos indicaron.

La mujer se restableció en el mismo lugar y no hubo necesidad de trasladarla a ningún hospital, pues no corría el riesgo de algún parto prematuro, sin embargo, le quedó la experiencia de no subirse a ningún otro juego mecánico mientras se mantenga en estado de embarazo.