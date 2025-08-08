Dona empresa botes de basura

Como parte de su programa "La Acción del Mes", la empresa local TyR dedicada a la fabricación de tarimas, realizó una importante donación de depósitos de basura para beneficio de la comunidad.

En esta ocasión, TyR entregó cerca de 100 tanques de 200 litros que serán instalados en diferentes puntos estratégicos de la zona centro de la ciudad, con el objetivo de contribuir al orden y limpieza urbana.

Arturo Palacios, gerente general de la empresa, destacó que esta iniciativa forma parte de una serie de acciones mensuales que la compañía lleva a cabo para apoyar diversas necesidades sociales.

"Cada mes buscamos realizar una acción que beneficie directamente a nuestra comunidad. Esta vez optamos por reforzar el tema del manejo de residuos en el centro de la ciudad", comentó Palacios.

La empresa reiteró su compromiso con el bienestar de Valle Hermoso y adelantó que ya se preparan nuevas iniciativas sociales para los próximos meses.