Localizan cuerpo en descomposición

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) localizaron este jueves el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, a un costado de la carretera Valle Hermoso–Santa Apolonia, a la altura del punto conocido como "El Cedro", donde opera una compra de sorgo.

El hallazgo se dio luego de que se recibiera una llamada anónima alertando sobre la posible presencia de un cuerpo abandonado en la zona.

Agentes ministeriales acudieron al sitio y, tras una búsqueda minuciosa, encontraron el cuerpo bajo un árbol, junto a una bicicleta.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría fallecido por causas naturales, aunque será la autopsia correspondiente la que determine la causa exacta de la muerte.

Hasta ayer, la identidad del fallecido permanecía como desconocida, pero se estima que llevaba más de mes y medio sin vida, debido al avanzado estado de descomposición en el que fue encontrado.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para tratar de identificar al hombre y contactar a posibles familiares.