Apoyan a familias con madera

En un gesto de solidaridad con la comunidad, la empresa local "TyR Valle Hermoso" llevó a cabo ayer una jornada de donación de madera, con el objetivo de contribuir a la reparación de viviendas y la fabricación de mobiliario o refugios para mascotas.

La entrega se realizó durante todo el día en la carretera 120, kilómetro 80.200, en el lugar donde anteriormente se ubicaba una tarimera.

Arturo Palacios Medina, director de la empresa, destacó que la iniciativa busca brindar a los habitantes materiales que puedan utilizar para reforzar sus hogares, construir sillas o mesas, así como para elaborar espacios seguros para sus animales de compañía.

"La madera puede tener muchos usos, y esperamos que con esta donación las familias puedan aprovecharla en beneficio de su calidad de vida y la de sus mascotas", afirmó Palacios Medina.

Con acciones como esta, "TyR Valle Hermoso" reafirma su compromiso con el desarrollo y bienestar de la comunidad.