Falla el bombeo de agua potable

Una falla registrada en el centro de bombeo principal de la ciudad ha provocado una baja considerable en la presión del agua en todas las colonias de Valle Hermoso, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

El licenciado Jesús Terán López, gerente general de la COMAPA, dio a conocer ayer el desperfecto y pidió comprensión a la ciudadanía mientras se trabaja en la reparación del sistema afectado.

"Desde que se detectó el problema, el personal técnico de la dependencia se encuentra trabajando de manera continua para restablecer el servicio en el menor tiempo posible", declaró el funcionario.

La COMAPA aseguró que se mantendrá informando a la población sobre los avances en la reparación y reiteró su compromiso con el suministro eficiente del vital líquido a todos los hogares.