Cierra maquiladora

La empresa Joyson Key Safety Systems, ubicada en el Parque Industrial de esta ciudad, informó ayer a sus trabajadores sobre el cierre de sus operaciones en Valle Hermoso, hecho que podría significar la pérdida de más de 200 empleos formales.

Joyson era una de las tres maquiladoras en sus plantas uno y dos, que habían permanecido en la ciudad durante la última década, por lo que su salida genera preocupación en la clase obrera local. Con este cierre, únicamente quedaría en funciones la empresa Cardinal Brands en el Parque Industrial.

Hasta el momento, se desconocen las causas que llevaron a la compañía a tomar la decisión de retirarse de Valle Hermoso y buscar alternativas en otros estados del país.

Se espera un pronunciamiento oficial tanto por parte de la empresa como del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Maquiladora.

Este anuncio incrementa la incertidumbre sobre el futuro industrial de la ciudad, ya que en los últimos años las maquiladoras han optado por trasladar sus operaciones a otras regiones, alejando la posibilidad de un crecimiento sostenido en el sector manufacturero local.