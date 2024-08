Quema de basura moviliza a bomberos

La quema de ramas y basura dentro de un domicilio, ubicado en la calle Zapata y 13 de la colonia Jaritas, movilizó la noche del martes a los bomberos de esta ciudad.

Fue a las 21:00 horas, que al número de emergencia 911, se reportó que se estaba quemando una casa en la dirección antes mencionada.

De inmediato, una patrulla, una ambulancia y el camión de Bomberos acudieron al sitio, pero encontraron que se trataba de ramas y basura.

Un hombre, el cual no se identificó, estaba en el lugar "cuidando" la lumbre y dijo que se trataba de la limpieza de un solar en donde había una obra en construcción.

El comandante de los Bomberos, Jesús Hernández Buentello, hizo un exhorto a la ciudadanía para que no prendan fuego a basura y hierba para que no se reporten situaciones de gran magnitud cuando no lo son.