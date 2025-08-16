Sorprenden las precipitaciones

Un sistema de baja presión formado en el Golfo de México provocó ligeras lloviznas en la ciudad de Valle Hermoso durante el mediodía de ayer, sorprendiendo a la población y a los encargados del monitoreo climático.

Aurelio Silva Salazar, responsable del monitoreo del clima en la ciudad, señaló que hasta hace dos días este fenómeno no estaba contemplado en los pronósticos.

Se prevé que durante este sábado puedan registrarse precipitaciones en zonas cercanas a la región, mientras que se mantiene la vigilancia sobre la formación de un sistema meteorológico en el Caribe, el cual podría llegar a la zona a partir del próximo fin de semana.

Las autoridades invitaron a la población a mantenerse informada y atenta a cualquier cambio en las condiciones climatológicas, con el fin de tomar las precauciones necesarias