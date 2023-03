Brotan aguas negras en Valle Hermoso

TUBERÍA DAÑADA

Rocío Gaytan, una de las residentes del lugar, dijo que la tubería central para el desagüe, se mantiene dañada desde hace varios años.

Mencionó que aunque personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Valle Hermoso, han acudido a darle solución al problema, es necesario algún programa para mejorar o rehabilitar el servicio de drenaje del lugar.

"Sabemos que no es culpa de las autoridades en turno, sin embargo, desde la planeación del Fraccionamiento no se pensó en los problemas a futuro y los trabajos no se desarrollaron como deberían haber sido", dijo la vecina del lugar, quien asegura que huele mal en la zona a causa de las aguas.