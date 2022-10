Monitorean caso de Viruela Símica

"La señora tuvo muy pocas lesiones, sospecharon de la viruela de mono, se hizo el examen de laboratorio, lo enviaron a Ciudad Victoria y nos dieron positivo, ya se hicieron los contactos y no hay ningún caso sospechoso alrededor de ella" José Luis Sánchez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2

José Luis Sánchez Sustaita, jefe de la referida dependencia de Salud, informó que se le hizo la prueba y salió positiva, sin embargo no se ha logrado identificar a la persona que la contagió.

Y es que dijo que ya revisaron a sus familiares y personas allegadas y nadie es siquiera sospechoso.

"Se hicieron todos los estudios de los contactos de la última paciente y no hay ningún sospechoso".

"La señora tuvo muy pocas lesiones, sospecharon de la viruela de mono, se hizo el examen de laboratorio lo enviaron a Ciudad Victoria y nos dieron positivo, ya se hicieron los contactos y no hay ningún caso sospechoso alrededor de ella no sabemos dónde se infectó porque no ha salido de la ciudad no ha tenido contacto con paciente que vienen del extranjero, de Monterrey o algún otro lugar así es que no sabemos dónde se infectó", detalló.

REVISAN A FONDO

Dijo Sánchez Sustaita que están revisando a fondo para detectar quién la pudo contagiar y evitar que ese portador del virus siga contagiando más gente.

"En algún lado se contagió no hemos encontrado dónde porque no hay ningún caso alrededor de ella ni siquiera sospechoso, o tal vez fue al súper y allí se infectó alguien que tenía viruela símica estornudó y ella se infectó no tenemos ningún dato ni la sospecha de ningún paciente", recalcó.

Recordó que sólo tienen registrados dos casos en Tampico "sólo ha habido dos casos la señora y uno que llegó de Monterrey y vino a playa Miramar pero se infectó en Monterrey".

Pidió a la población mantener las medidas sanitarias las cuales son las mismas que para el Coronavirus.

"Para la viruela símica son las mismas que aplican para Covid-19, esta enfermedad se transmite por la saliva secreciones nasales, lavarse las manos de manera continua, el uso de gel de alcohol, uso de cubrebocas y sobre todo, si al ser sospechoso no tener contacto directo piel con piel o a través de la costra no tener contacto directo con el paciente sospechoso", concluyó el galeno.