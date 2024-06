Adelantan vacaciones escolares

Tampico , Tam .

Ante la falta de agua y en algunos casos energía eléctrica, la temporada vacacional de verano podría adelantarse, por lo que se espera que en dos semanas los alumnos terminen el ciclo escolar.

Sólo se espera la oficialización por parte de Gobierno del Estado y SET, dijo David Hernández Muñiz, presidente de la Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas, quien manifestó que el 18 de junio salen de vacaciones, esto derivado de la escasez de agua que hay en los planteles y problemas con la ola de calor.

"Casi no han tenido clases presenciales debido a que, en primera, no hay tinacos. El 80 por ciento de las escuelas no tienen y los que tienen el 90 por ciento no sirven o no tienen cisterna", indicó.

Expuso que han tratado de subsanar la necesidad de agua, pero no pudieron ni contratando pipas.

"Esto va para largo, entonces se prevé -tenemos rumores- de que se va a acortar el ciclo escolar", resaltó.

Hernández Muñiz indicó que originalmente iban a acabar el ciclo el 20 de julio pero van a cortarlo como por el 18 de junio.

"Prácticamente, en 15 días. Es bueno por la salud de los alumnos, pero en lo académico nos quedan a deber", aseveró. Y es que señala que de por sí ya llevaban mes y medio de retraso por la huelga de maestros, con "puentes".

Indicó que ya alcanzan los dos meses hábiles sin clases, "Y no hay ni para cuándo las repongan".

El presidente de la Unión de Padres de Familia hizo el llamado urgente a las autoridades para que vean cómo reponer los días perdidos, pues cuando menos necesitarán ocho años para ponerse al corriente y allí ya saldrán generaciones deficientes.

"Ya es otro ciclo en el que no avanzan nada", resaltó.

Subrayó que la Secretaría de Educación debe ser más previsora y urgió la aplicación del nuevo modelo educativo "Porque no podemos seguir así".

Por último, comentó que el término anticipado del ciclo escolar es un hecho, pues ya empezó en otros estados, como San Luis Potosí, que acabarán el ciclo el 16 de junio "Y empezando uno vienen todos en cascada".