Piden ordenar al transporte público

Es importante que se refuerce la vigilancia sobre las unidades del transporte público, especialmente aquellas que transitan por zonas donde su circulación está restringida, como los pasos a desnivel, pues pueden ocasionar accidentes viales.

La regidora Guillermina Arriaga Moreno, quien preside la Comisión de Transporte en el Cabildo local, señaló que tanto la Dirección de Tránsito y Vialidad como la delegación regional de Transporte intensifiquen los operativos de supervisión.

El exhorto surgió luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que se observa a un microbús, con pasajeros a bordo, cruzar de manera indebida un camellón para incorporarse a otro carril en el paso a desnivel ubicado en la intersección de la avenida Valles con Hidalgo.

Esta maniobra imprudente puso en peligro tanto a los ocupantes de la unidad como a otros automovilistas.

"Ningún vehículo, ya sea particular o de transporte público, debe cruzar camellones. Estas acciones pueden desencadenar accidentes graves. Es necesario que haya personal de Tránsito vigilando puntos conflictivos y se apliquen sanciones más severas", advirtió la edil.

Arriaga Moreno, también hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte este tipo de conductas.

Además subrayó sobre la importancia de identificar el número económico y la ruta del vehículo infractor para que las autoridades puedan actuar en consecuencia.

"Intenté verificar el número de unidad en el video, pero no se distingue con claridad. Es fundamental que los ciudadanos anoten esa información para que podamos sancionar a los responsables. Lamentablemente, muchos choferes no respetan el reglamento, y por eso he insistido en que se refuerce su capacitación. Es indispensable que comprendan la responsabilidad que tienen al conducir por la ciudad", concluyó.