Endurecen penas por los crímenes de odio

El Congreso de Tamaulipas prepara una iniciativa para endurecer las penas por crímenes de odio cometidos contra personas de la comunidad LGBT+, proponiendo castigos de hasta 60 años de prisión.

La diputada local Lucero Deosdady Martínez López dio a conocer que se trabaja en la correcta tipificación de estos delitos, con el fin de que se apliquen sanciones severas y se garantice justicia a las víctimas.

En conferencia de prensa, detalló que esta propuesta forma parte de un paquete legislativo que también incluye la iniciativa de identidad de género -para permitir el reconocimiento legal del cambio en actas de nacimiento- y una reforma a la Ley Estatal de Salud, orientada a garantizar atención médica digna y sin discriminación para la población LGBTTTIQ+.

"Estamos en el análisis de estas iniciativas y una vez que arranque el segundo año legislativo, se buscará someterlas a votación. La intención es que los crímenes de odio puedan alcanzar penas de hasta 60 años de cárcel", explicó la legisladora.

Dijo que la propuesta busca reforzar el marco legal estatal en materia de derechos humanos y atender una de las principales demandas de los colectivos LGBT+ en Tamaulipas.