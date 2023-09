Alarman casos de TB: Propagan tuberculosis en la zona conurbada

Tampico, Tam.- El sector Salud se encuentra en alarma luego de que se han detectado al menos 200 casos de tuberculosis en Tampico y Ciudad Madero, por lo que consideran que quienes tengan los síntomas de inmediato se atiendan.

NO SE PRESTA ATENCIÓN A SÍNTOMAS

El coordinador de Medicina Preventiva de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Héctor Pérez Monsiváis, señaló que hay gente que tiene tos pero no le da importancia y entonces se desarrolla la tuberculosis.

Dijo que en caso de tener tos muy constante, es necesario que acudan a la institución de salud más cercana a fin de que reciban la atención debida.

"Es un problema que se contagia de persona a persona cuando uno tiene contacto con un enfermo de tuberculosis. Desafortunadamente muchos de esos enfermos no están diagnosticados, entonces, no cortamos la transmisión".

Señala que cuando el paciente llega a alguna institución de salud ya va con un alto grado de la bacteria, lo que hace más difícil su recuperación mediante el programa "TB".

"Ya ingresados les damos tratamiento, lo que dura el esquema y los curamos, pero ya contagiaron a más cantidad de personas que son vulnerables a padecer la tuberculosis".

Los signos clínicos que caracterizan a la tuberculosis son tos persistente por más de 14 días, que generalmente se acompaña de flema, baja de peso, fiebre por las tardes, cansancio y dificultad para respirar.

Ante cualquier duda de una tos persistente, el galeno dijo que hay que acudir a las unidades de Salud donde tienen en marcha un programa gratuito contra la tuberculosis, en donde se les atiende desde el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento, que es totalmente gratuito.

En lo que va del año, las estadísticas de la Jurisdicción Sanitaria No.2 revelan que tienen un promedio de 180 casos en tratamiento y con buena evolución tan sólo en Tampico y Ciudad Madero.

"Generalmente, en un año en Tampico y Madero detectamos 200 casos, lo ideal sería que este número vaya disminuyendo con los años, pero si no se hace una detección oportuna, no es posible bajar la cifra". Pérez Monsiváis refirió que normalmente sale con tuberculosis la población económicamente activa, gente mayor de 20 o 25 años, sin embargo, aclaró que no están exentos los niños que sean infectados por sus familiares, y en ocasiones son sus padres. "Ocurre en una proporción menor y se les ingresa a tratamiento que dura 6 meses", concluyó.

Pulmonar

- La tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecciosa, potencialmente grave, que afecta principalmente los pulmones.

- La bacteria que ocasiona la tuberculosis se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda.

- La mayoría de las personas infectadas con la bacteria que causa la tuberculosis no tiene síntomas. Cuando los hay generalmente incluyen tos (algunas veces con sangre), pérdida de peso, sudores nocturnos y fiebre.

- El tratamiento no siempre es necesario para quienes no presentan síntomas. Los pacientes con síntomas activos requerirán un largo proceso de tratamiento con varios tipos de antibióticos.