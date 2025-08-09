Vigilan con radar avenidas del sur

Como parte de una estrategia preventiva para mejorar la seguridad vial, el Ayuntamiento de Tampico colocó seis radares de velocidad sobre la prolongación de la Avenida Hidalgo, con la finalidad de sensibilizar a los automovilistas sobre la necesidad de respetar los límites establecidos.

El secretario de Tránsito municipal, Héctor Rodríguez Silva, informó que los dispositivos fueron ubicados estratégicamente en puntos clave de esta transitada arteria: uno de ellos en dirección norte-sur, a la altura del paso inferior de la Calzada San Pedro, y otro en sentido sur-norte, cerca del puente peatonal previo al ingreso a la misma vía.

"Estos equipos funcionan con un sistema de luces: si el vehículo circula a 40 kilómetros por hora o menos, se enciende una luz verde; pero si se supera ese límite, la señal cambia a rojo, indicando que se excede la velocidad permitida", explicó el funcionario.

Por ahora, aclaró Rodríguez Silva, los radares no tienen fines recaudatorios, ya que no se están aplicando sanciones.

El objetivo principal es fomentar una cultura vial responsable entre los conductores y reducir los riesgos de accidentes, particularmente en zonas con antecedentes de percances.

Asimismo, anunció que en una segunda etapa se contempla la instalación de cámaras para la implementación de foto-multas, las cuales estarán dirigidas a quienes ignoren el límite de velocidad.

Aunque aún no se tiene una fecha precisa, el proyecto forma parte del reforzamiento de medidas preventivas en la ciudad.

Cabe recordar que en mayo pasado también fueron colocados reductores de velocidad en el paso a desnivel de Calzada San Pedro, ante el número creciente de incidentes registrados en ese punto.

EL DATO

En una segunda etapa se contempla la instalación de cámaras para la implementación de foto-multas.



