Disminuyen quejas en transporte público

Tampico, Tam.

Las multas por el cobro de más de 9 pesos en la tarifa del pasaje, pueden ocasionar multas que van hasta desde los 40 a los 80 UMAS para el concesionario, dijo el Sub Delegado del Transporte Público en la zona sur, Mario Iván Aguirre Martínez.

Señaló que se han levantado multas desde hace un año y medio, pero a la fecha han disminuido.

Indica que hace un año y medio se tenían hasta 6 quejas diarias por abuso del cobro, malos o tratos hacia el pasajero, pero ahora disminuyó a 2 diarias.

"En caso de que les cobren más de 9 pesos, poner la queja, tomar las placas y número de concesión y una foto para poder identificar la unidad".

Asimismo señaló que el costo del pasaje es de 9 pesos y, aunque enciendan el aire acondicionado no tienen porqué elevar la tarifa.

Precisó que las multas van dependiendo de la falta que cometan y ésta se aplica a la concesión, por lo que los propietarios deben estar muy al pendiente de los chóferes.

Aguirre Martínez, aseguró que aún no se tiene autorizado el incremento a la tarifa del pasaje, pues no se tiene un diagnóstico actual, "eso lo tiene que definir la Secretaría General de Gobierno en coordinación con la Sub Delegación del Transporte Público.