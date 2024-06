Protestan por caso de transfobia en colegio cristiano de Tampico

Tampico, Tam.- Padres de familia protestaron esta mañana de jueves en las afueras de un colegio particular, toda vez que se quejan de un caso de transfobia hacia uno de los alumnos, pues no le permitieron participar en el baile de graduación de la escuela.

Daniela Figueroa Hernández, madre del estudiante de 14 años, informó que, primeramente, la directora del plantel particular Ebenezer le confirmó que su hijo participaría en el bailable, incluso se estaban llevando al cabo los ensayos.

Sin embargo, a un mes de que se lleve al cabo la graduación, la directora le informó que no sería posible que participara, pues las personas de la tercera edad, como son los abuelitos de los alumnos, lo verían mal.

"No están permitiendo que participe en su baile de graduación, porque no es correcto que una niña baile con otra niña... Quiero que mi hijo participe en el baile de graduación... Me dice la directora que son sólo 5 minutos, pero para mí hijo significa todo", expresó.

En la manifestación, incluso se presentó la madre de la niña con la que le tocaría bailar el valls de nombre Adriana, misma que aseguró no tener ningún inconveniente, pues los tiempos cambian y hay que dar apertura a las nuevas generaciones.

Señala que la graduación la pagarán los padres de familia y será en un salón de fiestas, "estoy de acuerdo que, si fuera aquí en la escuela, pues tienen sus reglas, pero no será aquí, será en un salón de fiestas".

Manifestó que su hija a quien conocen como "Figueroa" en el transcurso de la educación secundaria empezó a sufrir cambios, situación que aceptó y apoyó, pero siempre dentro de la escuela se respetaron las reglas, como el usar el uniforme de niña.

LA MADRE PRESENTÓ UNA QUEJA ANTE DERECHOS HUMANOS

Por su parte Adriana, madre de familia, expresó que la directora les dijo a los alumnos que no se permitía que las niñas bailen con las niñas, pues no lo permite Dios".

Señala la madre de "Figueroa" que sus compañeros la reconocen como niño, incluso algunos maestros se dirigen a ella, como un niño.

Ante este caso de discriminación, Adriana dijo que la noche del ayer miércoles, presentó en línea una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, "ya no estamos viviendo como hace 50 años, estamos en otra época".

Los manifestantes se acercaron al acceso de la escuela para solicitar hablar con la directora, sin embargo, la puerta permaneció cerrada pese a que habían llegado más alumnos, los cuales tuvieron que permanecer en el exterior.