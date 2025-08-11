Vecinos frustran presunto rapto

La rápida reacción de vecinos de la colonia Pescadores evitó que un presunto agresor escapara, luego de que intentara raptar a una menor de edad en plena vía pública.

Según el testimonio del padre de la niña, de aproximadamente 10 años, ambos se dirigían a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Campbell cuando un sujeto se les acercó de manera sorpresiva e intentó arrebatarle a su hija.

Los gritos de auxilio alertaron a los residentes del sector, quienes no dudaron en salir al paso, persiguiendo y reteniendo al individuo hasta la llegada de elementos de la Guardia Estatal.

El presunto responsable fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes donde se investigaría si está involucrado en otros casos.



