Buscará PRD desechar alianza por completo

Debido a que no se llegó a un acuerdo favorable en la distribución de candidaturas, el PRD en Tamaulipas buscará desechar por completo la alianza con el PAN y PRI, y en caso de no lograrse definitivamente, no votarán por los candidatos a Senador.

Francisco Tobías Sígala, líder del PRD en Tampico, señala que van a trabajar para sacar a los candidatos a alcaldes y diputados locales, que es hasta el momento en donde pueden ir solos.

"El PRD de Tampico y muchas otras voces de este partido en la entidad están molestos e inconformes en esta futura nominación de los candidatos al Senado de la República, hay un clima de malestar y no vamos a apoyarlos" dijo.