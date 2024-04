Exhiben una pieza mexicana robada

Tampico, Tam.- Una pieza que fue robada hace más de dos décadas en México es exhibida en el Museo de Bellas Artes de Houston. Quien se dijo dueño de la pieza labrada por su padre, Pitágoras Lobato Covarrubias, escultor tuxpeño y catedrático en derecho, dijo que demandará para que se defina cómo es que llegó la pieza a ese museo estadounidense. Se trata de un silbato ceremonial que hace más de 40 años labró su padre en un caracol de gran tamaño.

Señaló que esa pieza fue robada hace poco más de 30 años de su domicilio, misma que pertenece a una colección de 13 caracoles labrados, de los cuales fueron robados dos, encontrando a la fecha sólo uno, el cual está en museo de Houston, exhibiéndose con una antigüedad de 3,500 años.

La demanda también alcanzará al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México por probable coparticipación.

Y es que al solicitar información vía telefónica en el Museo texano, le señalaron que una persona de nombre Francisco Sánchez Nava fue quien llevó la pieza al museo.

"Al investigar quien es Francisco Sánchez Nava, descubro que es Pedro Francisco Sánchez Nava, quien por dos décadas fue director del Museo de Antropología de la Ciudad de México y hablé al museo y me informaron que acababa de morir el maestro, ya no me fue posible poderlo cuestionar respecto al caracol".

Menciona que después omitieron darle más información, por lo que no sabe cómo es que llegó la pieza al museo de Houston, "no sé si lo vendieron, si llegó en calidad de préstamo, donación, intercambio cultural, no sé".

Indicó que si el Museo de Antropología de la Ciudad de México hizo llegar la pieza al Museo de Houston en calidad de original, "pues es un fraude, porque no es auténtica, bueno si lo es porque mi padre la talló y no es una réplica como tal".

Señala que en el Museo de Antropología debió revisar la autenticidad de la pieza, misma que se asegura tiene más de 3,500 años, igualmente el Museo de Houston debió revisar su autenticidad, "que es lo que pasará, pues se pone en tela de juicio las más de 7 mil piezas que tiene el museo de Houston".

Refirió que cuenta con una fotografía tomada hace 40 años, cuando aún no estaba terminada esta pieza, "estaba a tres cuartos de terminada. Como decir que hace 3,500 años se le tomó la foto cuando la estaban tallando, sería inverocímil, tener una foto de 1500 Antes de Cristo".

La dimensión del caracol o silbato ceremonial mide entre 45 y 50 centímetros, "no es fácil encontrar un caracol de esa dimensiones".

Mencionó que en su momento, se puso la denuncia del robo de la pieza, junto a otros enseres ante la autoridad ministerial veracruzana, pero nunca se dió con el paradero de los delincuentes, por lo que ahora busca en los archivos de la Fiscalía esa denuncia para tener más pruebas para recuperar la pieza ante alguna corte internacional.

Pitágoras Lobato reclamante de la pieza.