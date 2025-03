Exigen pescadores tamaulipecos freno a operativos de la Marina

Tampico, Tam.- Un grupo de 40 pescadores de la región se manifestó para solicitar la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante lo que consideran hostigamiento por parte de la Secretaría de Marina (Semar). Señalan que, pese a no ser delincuentes, se les impide ejercer su labor en ríos y lagunas del sur de Tamaulipas.

Héctor Meyer Escalante, con dos décadas de experiencia en la pesca, expresó su preocupación por los constantes operativos que, según él, han llegado a niveles sin precedentes.

Asegura que por temor a la incautación de sus herramientas de trabajo muchos pescadores han optado por esconderse entre los tulares y canales, recurriendo incluso a redes de comunicación vía WhatsApp para alertarse sobre la presencia de efectivos navales.

"Nos persiguen como si fuéramos criminales. Nos quitan nuestros equipos, nos acorralan con sus lanchas y no nos dejan trabajar. Nunca habíamos enfrentado una situación como ésta, salvo en temporadas de veda, pero ahora ni siquiera en tiempos permitidos nos dejan pescar", denunció Meyer Escalante.

Los manifestantes afirmaron que los elementos de la Marina confiscan sus herramientas sin previo aviso ni identificación, afectando su única fuente de ingresos.

En respuesta, advirtieron que no permitirán más abusos y recordaron las palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre el poder del pueblo.

"No robamos ni estamos en actividades ilícitas. Somos pescadores que trabajamos bajo el sol y la lluvia para llevar sustento a nuestras familias. No capturamos toneladas de pescado, apenas lo suficiente para vender en nuestra comunidad. No somos furtivos, sólo queremos laborar en paz", enfatizó otro de los inconformes.

Ante esta situación, los peacadores no descartan tomar medidas más drásticas, como el bloqueo del Puerto de Tampico, en caso de no recibir una respuesta de las autoridades federales. Insisten en que su único objetivo es ejercer su oficio respetando las normativas vigentes y no ser tratados como delincuentes.