Bloquean pescadores carretera en protesta

Pescadores cierran carretera porque no les quieren dar apoyos en Bienpesca.

Un grupo de pescadores tomó la carretera Tampico Valles a la altura del puente el Chairel en protesta para demandar apoyos de Bienpesca, toda vez que no les aceptan los documentos que presentan y no hay actualización de los mismos.

Fue alrededor de las 12:30 horas que se desarrolló la protesta en donde los pescadores y sus familias colocaron llantas, hieleras usadas, piedras y hasta juguetes de niños en medio de la carretera, ocasionando un fuerte caos vial por ambos carriles.

Miguel Machumoto, uno de los pescadores, señaló que funcionarios de Programas Federales les dicen que sus documentos están vencidos y por ello no pueden ser acreedores al apoyo económico de 7,200 pesos.

"Pero el problema es que vamos a Conapesca y nos dicen que no hay ahorita actualizaciones de los permisos, entonces cómo le hacemos", cuestionaron.

Indican que la subdelegada Elizabeth Cruz les propuso que sacaran un documento en el Ayuntamiento que indique que son pescadores, sin embargo, los funcionarios tampoco se los aceptan.

"Cómo le vamos a hacer, si la subdelegada Elizabeth Cruz nos dice una cosa y su gente no respeta lo que ella dice", indicaron y agregaron que no se quitarán de ese sitio en tanto no se presente la delegada y les dé una solución al problema que enfrentan en torno al cobro de este apoyo federal.

Hasta la tarde los pescadores permanecían postrados en la carretera, justo frente a la colonia Morelos.