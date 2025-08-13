Vigilan 20 casos de parálisis en niños

La Secretaría de Salud de Tamaulipas mantiene bajo observación 20 casos de parálisis flácida aguda (PFA) en menores, como parte de las acciones preventivas para evitar la aparición de poliomielitis en la entidad, informó la regidora María del Carmen Díaz Barrios, secretaria de la Comisión de Salud en el Cabildo de Tampico.

Explicó que la PFA no es un diagnóstico definitivo, sino un síndrome caracterizado por la aparición súbita de debilidad o parálisis acompañada de disminución del tono muscular, originada por causas tanto infecciosas como no infecciosas.

En Tamaulipas estamos atentos a cada caso para descartar la presencia del enterovirus causante de la poliomielitis". María del Carmen Díaz, regidora de la comisión de Salud

La edil recordó que, aunque los casos detectados han sido confirmados como PFA, ninguno ha dado positivo a poliomielitis.

Advirtió que la confirmación de un sólo caso provocaría que Tamaulipas perdiera la certificación de erradicación de la enfermedad y se ubicara de inmediato en los primeros lugares a nivel nacional.



