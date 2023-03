Proponen industriales condonar pago de agua

Al señalar que ya está hecha la etapa uno de la obra en el dique "El Camalote" y próxima a terminar la segunda que permitirá garantizar el abasto de agua no salobre en hogares del sur de Tamaulipas, el presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, CIEST, José Luis del Ángel Sosa reveló que la tercera etapa podría pagarla la industria del sur a cambio de que les condonen el pago por el servicio por un lapso de 5 años pero garantizando el vital líquido para los próximos cien años.

"En la etapa uno se colocó la costalera rudimentaria que fue de emergencia y sirvió para que hace 2 años no nos quedáramos sin agua, sirvió mucho porque había fuga del vital líquido y había que controlarla", recordó.

La segunda etapa, agregó el empresario, fue parte de levantar tablestaqueado de esa zona donde estaba fugando agua la cual ya está por finalizar y a raíz de eso, dijo, hay una garantía de que al menos este año y el próximo que no habrá desabasto de agua y que no entrará agua salobre a la dulce.

"Repararon las compuertas, inversión que la iniciativa privada hizo, sobre todo AISTAC, y hay un compromiso para una tercera etapa que es el proyecto ejecutivo y toda la reingeniería que se necesita para ver ese vaso de captación más amplio", resaltó Del Ángel Sosa.

El presidente del CIEST dijo que para esa tercera etapa se necesitan entre 26 y 30 millones de pesos y que hay compromiso de alcaldes y de la iniciativa privada para que ese dinero entre y se hagan los proyectos la reingeniería y poder llegar a través del gobierno del Estado y a través de Conagua para tener una garantía de los recursos de Hacienda para el siguiente año.

El representante empresarial del sur de Tamaulipas dijo que la garantía de agua sea tal vez de dos años o tres, eso depende de cómo lleguen las lluvias.

Recordó que el 2021 llovió muy poco y el año pasado llovió 30 por ciento menos y se estima que este año lloverá otro 20 ó 25 por ciento menos.

"No sabemos aún lo que pasará en el 2024, no sabemos el pronóstico cómo esté, pero eso es muy preocupante que no llueva sin embargo las reparaciones que se hicieron ahorita nos dan la oportunidad de trabajar en el magno proyecto en donde se espera garantizar por lo menos por los próximos 100 años abasto hídrico, que no nos vamos a preocupar nosotros nuestros hijos nuestros nietos", resaltó.

José Luis del Ángel dijo que una opción es que se logre el recurso a través de la gestión que haga Conagua o Gobierno del Estado y la otra es que se haga a través de la industria de la zona.