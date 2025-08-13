Debe refinería 25 mil millones

Dentro del programa Plan México instituido por la presidenta de México Claudia Sheinbaum, la Refinería Madero saldará adeudos de las de 25 mil millones de pesos a proveedores a quienes se les adeuda desde el 2023 y 2024.

La Senadora por Morena, Olga Patricia Sosa Ruíz, señaló que en los próximos días la presidenta, presentará un plan de pago a proveedores a muy corto plazo a fin de que se regularice la situación.

"A corto y muy corto plazo se les pagará a las pequeñas y medianas empresas y, antes de que termine el año, se pagará al menos del 2023 y 2024 en su totalidad a todos los proveedores de Pemex en el país".

Consideró que es importante la inyección de este recurso para el sur de Tamaulipas, "con esto se va poder sentir este respiro una vez que sean pagados los proveedores".

Dijo desconocer cuántas empresas son a las que se les mantiene adeudos de uno a 2 años, "los empresarios del CIEST sólo me dieron cifras de adeudos por los cuales he estado luchando para que se regularice Refinería Madero".

Refiere que dentro del Plan México impulsado por el Ejecutivo Nacional, se pretende disminuir la deuda publica de Pemex de 130 mil millones de dólares a 77 mil millones de dólares.

Afirmó que Pemex sí es rentable, sin embargo no se ve, debido a que gran parte de las ganancias que se obtienen, se van a pagos de la deuda que sostiene.

Mencionó Olga Sosa, que se está tratando de inyectar 250 mil millones de dólares a la paraestatal, en la que incluye el pago de las deudas a proveedores y la construcción de una planta coquizadora en la Refinería Madero.

