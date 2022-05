¡Naufraga la Náutica! Se va por la borda toda una trayectoria

A dos años no vemos programas o proyectos para el desarrollo de nuestra Marina Mercante e incluso, al contrario tal pareciera que la finalidad de la Semar es la de acabar con la poca y escasa marina nacional* Guillermo Parra Avello, capitán

"Por disposición de la Secretaría de Marina, el sistema de educación náutica ha sido modificado, ya que en la escuela de Veracruz, se impartirá solamente la Licenciatura de Piloto Naval, en la escuela de Mazatlán solo la Licenciatura de Maquinista Naval y lo que es más triste, ilógico e incongruente, es que en la Escuela Náutica de Tampico se dejarán de impartir estas licenciaturas", expresó.

Advirtió que eliminar las licenciaturas en la Escuela Náutica de Tampico es condenarla al cierre definitivo.

"En este año no abrieron nueva matrícula, en Tampico se impartían dos licenciaturas, la de Piloto Naval y la de Maquinista Naval, pero en este próximo periodo no abrieron la posibilidad de inscripciones que debieron abrirse en la primera quincena de mayo para que en junio recibieron el curso propedéutico, pero no hubo nada", lamentó.

Señaló que cada año se inscriben de 100 a 150 alumnos, y aunque la mensualidad era de 6 mil pesos desde que entró a cargo la Semar bajó a 4 mil pesos al mes.

"Sí es una carrera cara. Además del pago mensual los alumnos tenían que cubrir sus uniformes que son dos caqui, dos blancos, uno de gala blanco, y uno de gala negro y un overol".

Hasta ahora no hay nada oficial, tampoco han informado a la comunidad de marinos sobre que va a pasar con la escuela, ni porqué no se abrió la inscripción para el próximo periodo, destacó Parra.

Desde hace dos años que pasó la totalidad de la administración de todo lo relacionado con la Marina Mercante a la Semar, dijo que esperaban un futuro más prometedor al que se mantuvo durante 44 años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

"A dos años no vemos programas o proyectos para el desarrollo de nuestra Marina Mercante e incluso, al contrario tal pareciera que la finalidad de la Semar es la de acabar con la poca y escasa marina nacional", advirtió.

Indicó que la Semar creó la Universidad Naval donde se imparten cinco licenciaturas, mientras que en la educación marítima mercante, parece que se busca desaparecerla, lo cual es contrario a cualquier política educativa en el país, anotó.

A unos días de celebrarse el Día de la Marina (primero de junio), dijo que les preocupa la situación de la educación marina mercante que está a punto de desaparecer en Tampico.